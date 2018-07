Com Paulinho, Tottenham ganha fora na Liga Europa

Com o volante Paulinho como titular, em seu primeiro jogo desde a Copa do Mundo, o Tottenham conseguiu um bom resultado nesta quinta-feira, nos playoffs da Liga Europa. Na luta pela vaga na fase de grupos da competição continental, o time inglês venceu o jogo de ida contra o Limassol por 2 a 1, em Larnaca, no Chipre.

Já no final do segundo tempo, Soldado e Kane marcaram os gols da virada do Tottenham - Sardinero tinha aberto o placar para o Limassol. Assim, o time inglês precisa de um simples empate no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, em Londres, para garantir sua participação na disputa da Liga Europa.

Os 31 classificados dos playoffs vão se juntar aos 10 eliminados da fase preliminar da Liga dos Campeões e a outros sete clubes previamente garantidos - Sevilla (Espanha), Everton (Inglaterra), Fiorentina (Itália), Dínamo de Kiev (Ucrânia), Estoril (Portugal), Guingamp (França) e Wolfsburg (Alemanha).

Enquanto o Tottenham confirmou o favoritismo, o Lyon decepcionou nesta quinta-feira. Mesmo atuando em casa, perdeu por 2 a 1 para o Astra e agora vai precisar se recuperar no jogo de volta, semana que vem, na Romênia. Malbranque abriu o placar para os franceses, mas Fatai e Budescu definiram a virada romena.

Em outros jogos disputados nesta quinta-feira pelos playoffs da Liga Europa, destaque também para Astana 0 x 3 Villarreal, PSV Eindhoven 1 x 0 Shakhtyor Salihorsk, RNK Split 0 x 0 Torino, Real Sociedad 1 x 0 Krasnodar e FK Sarajevo 2 x 3 Borussia Mönchengladbach.