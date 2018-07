Com Paulinho, Tottenham vence na estreia no Inglês

LONDRES - O volante Paulinho disputou neste domingo a sua primeira partida por uma competição oficial pelo Tottenham e venceu. Pela primeira rodada do Campeonato Inglês, o jogador brasileiro teve uma atuação discreta, mas mesmo assim o seu time derrotou o Crystal Palace, de volta à elite, por 1 a 0, fora de casa, no Selhurst Park.

Neste domingo, Tottenham e Crystal Palace fizeram um primeiro tempo com poucas chances de gol, mas dominado pela equipe visitante, que ameaçou em finalizações de Sigurdsson e Chadli. Na etapa final, porém, o Tottenham não demorou a abrir o placar, após Moxey colocar a mão na bola na grande área. Recém-contratado, Soldado executou a cobrança e colocou o time em vantagem.

Após o gol, o Tottenham seguiu superior e perdeu oportunidades de definir a sua vitória ao desperdiças boas chances de gol com Chadli, Defoe e Soldado. Nos instantes finais, Lloris ainda salvou o time ao evitar duas vezes que Dikgacoi marcasse e assegurou a vitória do Tottenham na primeira rodada do Campeonato Inglês.