Com Pedrinho na lista, Corinthians divulga relacionados contra o Flamengo

O técnico Fábio Carille divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados do Corinthians para enfrentar o Flamengo na quarta-feira, às 21h30, na arena em Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A principal surpresa é a presença do meia-atacante Pedrinho. O jogador ficou de fora do jogo contra o Grêmio, no último sábado, por causa de uma contratura muscular nas costas. Na segunda-feira, ele realizou apenas trabalhos na academia e hoje Fábio Carille fechou o treino para os jornalistas.

A tendência é que ele comece no banco de reservas, assim como o argentino Mauro Boselli, que vem de fracas atuações nos últimos jogos. O provável trio de ataque titular terá Mateus Vital, Vagner Love e Clayson.

O zagueiro Henrique falou com a imprensa, mas não deu pistas sobre a escalação. "A gente trabalha, se cobra aqui dentro, queremos sempre o melhor para o Corinthians. Sabemos da nossa capacidade, o elenco que a gente tem e tudo que podemos fazer. Essa cobrança existe, estamos buscando, em um começo de competição, aos poucos as coisas vão acontecer. Temos uma confiança um no outro. Sabemos disso, vamos correr mais para que isso (melhora da equipe) aconteça o quanto antes", comentou.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Ralf, Ramiro e Richard

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Janderson e Vagner Love