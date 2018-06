Com pênalti flagrado em vídeo, Itália empata com Inglaterra no fim

Depois de ter superado a Holanda na última sexta-feira em Amsterdã, a Inglaterra se viu próxima de conquistar a sua segunda vitória seguida sobre um rival de peso do futebol mundial nesta terça-feira em sua preparação para a Copa do Mundo. Porém, a Itália buscou empate por 1 a 1 com um gol de pênalti marcado no final do amistoso em Wembley, em Londres.

+ Em reencontro após 7 a 1, Brasil vence a desfalcada Alemanha

A penalidade só foi confirmada após auxílio à arbitragem de vídeo, que concluiu que Chiesa foi derrubado em uma dividida que também envolveu os ingleses Ashley Young e Tarkowski. Insigne assegurou a igualdade no placar aos 41 minutos do segundo tempo.

Na última sexta-feira, a seleção inglesa havia superado a Holanda por 1 a 0, na casa dos adversários, onde teve pela frente outra tradicional seleção que decepcionou os seus torcedores ao não se classificar para o Mundial que será realizado na Rússia - os italianos ficarão fora de uma Copa pela primeira vez após 60 anos.

E assim como já havia acontecido na sexta passada antes do amistoso entre Itália e Argentina, em Manchester, a partida desta terça só começou depois de homenagens prestadas a Davide Astori, zagueiro da Fiorentina de 31 anos que morreu no início deste mês, vítima de um ataque cardíaco quando estava concentrava com o clube para um jogo do Campeonato Italiano.

Uma foto do atleta foi exibida no telão de Wembley, contendo o seu nome acima dos anos de seu nascimento e de morte, e os jogadores das duas seleções respeitaram um minuto de silêncio em respeito ao defensor no centro do gramado do estádio.

Em seguida, quando a bola rolou para a disputa do amistoso, a Itália tratou de ir para cima dos anfitriões e chegou a desperdiçar três boas oportunidades de gol nos primeiros 15 minutos, todas com o atacante Immobile, sendo as duas primeiras delas após falhas defensivas dos ingleses.

Os donos da casa sofriam para criar oportunidades de gol e assustaram pela primeira vez com uma finalização aos 23 minutos, quando Vardy recebeu passe de Sterling e chutou forte e obrigou o goleiro Donnarumma a praticar boa defesa. Pouco depois, porém, aos 25, não houve perdão. Após cobrança rápida de falta, Lingard acionou Vardy e o atacante chutou forte pelo alto para balançar as redes.

O gol deu mais confiança e fez a Inglaterra passar a melhorar o seu volume de jogo e quase ampliar o placar aos 37 minutos em chute cruzado de Sterling em que a bola passou muito perto da trave esquerda de Donnarumma.

Na etapa final, o técnico Gareth Southgate aproveitou o teste em casa para promover quatro alterações na formação dos donos da casa, que acabaram perdendo um pouco de seu poder de fogo e passaram a sofrer com algumas investidas ofensivas dos italianos. Em uma delas, os visitantes quase empataram aos 33 minutos, quando Insigne recebeu de

Jorginho e finalizou para a bola passar perto da trave direita de Butland, goleiro do Stoke City que ganhou uma chance de atuar como titular nesta terça.

O mesmo Insigne, entretanto, acabou salvando a Itália da derrota ao marcar de pênalti aos 41 minutos, estragando a festa da torcida da Inglaterra, que na Copa do Mundo de 2018 vai integrar o Grupo G e estreará contra a Tunísia no dia 18 de junho, em Volgogrado. Esse grupo também contará com as seleções da Bélgica e do Panamá.

BELGAS GOLEIAM

A Bélgica, por sua vez, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, em Bruxelas, em outro amistoso realizado nesta terça-feira. Romelu Lukaku (duas vezes). Michy Batshuayi e Kevin De Bruyne marcaram os gols do triunfo. A equipe belga fará a sua estreia no Mundial no dia 18 de junho, contra os panamenhos, em Sochi.