Com pênalti no fim, Vasco arranca empate com o Avaí Um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo salvou o Vasco de uma derrota terrível para o Avaí, nesta quarta-feira, em São Januário, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O empate por 1 a 1 não foi nem perto de um bom resultado para os cariocas, que terão de empatar a partir de 2 a 2, na semana que vem, em Florianópolis. Os catarinenses podem até empatar sem gols para avançar à decisão.