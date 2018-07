Com pênalti no final, Corinthians empata com Bragantino por 2 a 2

BRAGANÇA PAULISTA - As preocupações envolvendo a decisão da Conmebol sobre a presença da torcida nos jogos da Libertadores e o trauma pela morte do garoto boliviano Kevin Beltrán parecem ter pesado sobre o Corinthians. Apesar da superioridade em campo e da presença de Alexandre Pato entre os titulares, o time não conseguiu passar pelo Bragantino neste domingo. Ficou no empate em 2 a 2 no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, passando a somar cinco jogos sem vitória.

Por pouco, na verdade, o Corinthians não saiu de campo derrotado. Um pênalti no último minuto de jogo, convertido pelo atacante peruano Paolo Guerrero, garantiu a igualdade no marcador. A disputa, contudo, revelou algumas falhas na zaga corintiana. No primeiro gol do jogo, ninguém conseguiu fazer marcação forte em Léo Jaime, por exemplo. A defesa do Bragantino, por sua vez, mostrou-se sólida.

Agora com 14 pontos, o Corinthians segue fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão e começa a viver um incômodo jejum de vitórias. Já o Bragantino soma 13 pontos e volta a campo pelo Paulistão no próximo sábado, contra o Atlético Sorocaba.

O próximo desafio do Corinthians pelo campeonato estadual é no domingo, no clássico contra o Santos no Morumbi. Antes disso, porém, volta a jogar pela Libertadores na quarta-feira, contra o Millonarios, no Pacaembu - e deve saber nesta segunda se a Conmebol irá acatar seu recurso e liberar a presença da torcida corintiana no estádio.

O JOGO

A defesa do Bragantino foi o destaque nos minutos iniciais da partida. Fechada, conseguia frear as investidas do Corinthians, que, mesmo tendo poupado alguns titulares para a Libertadores (Danilo, Alessandro e Emerson), dominava no meio do campo. Rafael Defendi só teve de se desdobrar aos 12 minutos para defender um chute forte de Alexandre Pato pelo canto direito. E assim transcorreu praticamente todo a primeira etapa, com mais troca de passes do que ataques.

Ficou claro, contudo, que o Corinthians apresentava alguns problemas na zaga, como vem acontecendo nos últimos jogos. Um deles, nos minutos finais, quase terminou com o gol do Bragantino não fosse Cássio. Lançado em velocidade, Malaquias ganhou de Edenilson na corrida, mas o goleiro corintiano conseguiu sair a tempo para abafar o chute.

O gol, na verdade, havia sido apenas adiado. Na volta dos vestiários, o Bragantino abriu o marcador logo no primeiro minuto com Léo Jaime, que aproveitou o cruzamento de Diego Macedo para, livre, mandar a bola para as redes. O empate corintiano veio no minuto seguinte. Alexandre Pato recebeu de Renato Augusto já na área adversária. Dominou e chutou forte, sem chances para Rafael Defendi.

A igualdade voltou a ser quebrada pelo Bragantino aos nove minutos, um pouco graças à falta de sorte do goleiro corintiano. O gigante Lincom aproveitou uma cobrança de falta e cabeceou a bola no canto direito de Cássio. A bola espalmada, contudo, bateu na trave e nas costas dele antes de passar a linha para o 2 a 1.

Em busca de uma reação rápida como na primeira ocasião, o Corinthians partiu pra cima, mas não tinha sucesso em seus lances. No final, a equipe só não saiu de campo com a derrota pois, no último minuto de jogo, Raphael Andrade bateu com o braço na bola dentro da área após uma cobrança de escanteio. O lance rendeu a ele um segundo cartão amarelo, o consequente vermelho e um pênalti para o Corinthians. A penalidade foi convertida por Guerrero e, na sequência, o árbitro encerrou a partida.

BRAGANTINO 2 X 2 CORINTHIANS

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Kadu, André Astorga e Raphael Andrade; Diego Macedo, Serginho, Geandro (Robertinho), Neto e Léo Jaime (Graxa); Malaquias (Cairo) e Lincom. Técnico: Mazola Júnior.

CORINTHIANS - Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André (Guilherme) e Fábio Santos (Igor); Ralf, Paulinho, Renato Augusto e Douglas (Paolo Guerrero); Romarinho e Alexandre Pato. Técnico: Tite.

GOLS - Léo Jaime, a 1, Alexandre Pato, aos 2, Lincom, aos 9, e Paolo Guerrero (pênalti), aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho

CARTÕES AMARELOS - Geandro, Fábio Santos, Neto, Graxa e Robertinho.

CARTÃO VERMELHO - Raphael Andrade.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

ACOMPANHE OS PRINCIPAIS LANCES DA PARTIDA:

Comentários de Gustavo Zucchi

SEGUNDO TEMPO

52 min: Fim de jogo no Estádio Nabi Abi Chedid! O Corinthians consegue o empate no final do jogo! Final 2 a 2

51 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Guerrero! O atacante peruano cobra com força, a bola bate no travessão e entra. É o empate do Corinthians!

48 min: PÊNALTI PARA O CORINTHIANS! Raphael Andrade mete a mão na bola após cobrança de escanteio, leva o cartão vermelho e dá chance para o Corinthians empatar no final do jogo.

45 min: Árbitro dá quatro minutos de acréscimo.

41 min: Cartão amarelo para Robertinho, do Bragantino.

40 min: O Corinthians pressiona o Bragantino, mas esbarra na marcação (e nas faltas) do adversário.

31 min: O jovem Igor é um dos frutos da parceria entre o Corinthians e o Flamengo de Guarulhos. O lateral teve boa participação na categoria sub-20 do clube no ano passado e é considerado uma boa aposta para a reserva de Fábio Santos.

30 min: Tite vai para sua última alteração: sai Fábio Santos, entra Igor.

29 min: Até o momento o Bragantino cometeu 21 faltas contra apenas 6 do Corinthians.

25 min: Cartão amarelo para Neto, do Bragantino.

24 min: Segunda substituição no Corinthians: Paulo André deixa o jogo para entrar o volante Guilherme.

23 min: O Corinthians tenta pressionar um agora fechado Bragantino. O time da casa fica todo na defesa e tenta aproveitar os contra-ataques.

17 min: Tite faz a primeira substituição do Corinthians no jogo: sai Douglas, que não fez boa partida, entra o peruano Paolo Guerrero. O time vai jogar agora com três atacantes para buscar o empate.

14 min: Segundo tempo movimentado no Nabi Abi Chedid. Mesmo sem dominar o jogo, o Bragantino mostra a razão de ter dado trabalho para Santos e Palmeiras.

9 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRAGANTINO! LINCOM! O agora artilheiro isolado do Paulistão coloca os donos da casa novamente na frente do placar! O atacante aproveita cobrança de falta e cabeceia para o gol. A bola bate na trave e, para infelicidade de Cássio, rebate na mão do goleiro antes de bater nas redes.

6 min: Confusão em Bragança. Astorga, do Bragantino, chega forte em Alexandre Pato. O atacante corintiano fica bravo e dá um empurrão no camisa 4 do time da casa.

2 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! ALEXANDRE PATO! Resposta rápida do Corinthians no Estádio Nabi Abi Chedid! Ralf chuta de fora da área e a bola é interceptada por Pato, que sozinho na pequena área, completa para o fundo das redes!

1 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRAGANTINO! Léo Jaime! Meia aproveita espaço dado pela defesa do Corinthians, sai bem e bate de primeira para abrir o placar!

0 min: Começa o segundo tempo! O Bragantino volta com uma alteração para o segundo tempo: sai Geandro entra Robertinho.

Intervalo: Apesar de ter dominado o jogo, o Corinthians jogou em um ritmo muito lento, em especial devido aos seus meias, Renato Augusto e Douglas, que não fazem boa partida. Romarinho começou bem mas caiu de produção no final do primeiro tempo. Já Alexandre Pato foi o inverso, começou o jogo sumido e deu trabalho nos minutos finais do primeiro tempo.

PRIMEIRO TEMPO:

46 min: Fim do primeiro tempo em Bragança: Bragantino 0 x 0 Corinthians.

44 min : Árbitro dá um minuto de acréscimo.

42 min: Primeira grande chance do Bragantino. Léo Jaime recebeu nas costas de Edenílson e chutou forte na entrada da área, dando trabalho para Cássio.

41 min: Cartão amarelo para Raphael Andrade, do Bragantino, por falta em Alexandre Pato.

35 min: No Campeonato Paulista deste ano o Bragantino já enfrentou outros dois times grandes. Na primeira rodada, o time de Bragança foi até São Paulo para enfrentar o Palmeiras e empatou em 0 a 0. Já na terceira rodada, recebeu no Nabi Abi Chedid o Santos e deu trabalho. O time da Vila Belmiro só conseguiu empatar a partida no fim do jogo - resultado final de 2 a 2.

30 min: Corinthians domina o jogo, mas não consegue finalizar. Já do lado do Bragantino, o time tenta roubar a bola e iniciar contra ataques, mas nas poucas vezes que conseguiu foi barrado pela eficiente defesa corintiana. A unica coisa que o time da casa consegue ser efetivo é nas faltas, cometendo o triplo de faltas que o time da capital.

24 min: Cartão amarelo para Fábio Santos.

23 min: Romarinho colava a bola na trave do Bragantino! O atacante corintiano tabela com Renato Augusto, sai sozinho com o goleiro Rafael Defendi e por pouco não abre o placar no Estádio Nabi Abi Chedid.

15 min: Se o ataque do Corinthians não consegue mostrar eficiência, o mesmo não acontece com a defesa. Paulo André, Gil e os laterais Edenílson e Fábio Santos, seguram com tranquilidade o ataque do time de Bragança. Até o momento o goleiro Cássio não trabalhou no jogo.

11 min : Primeira finalização com perigo do Corinthians. Em sua primeira oportunidade, Alexandre Pato demonstrou qualidade, dominou a bola após um lançamento longo e chutou forte obrigando o goleiro Rafael Defendi a efetuar uma grande defesa.

10 min: Com Douglas e Renato Augusto aparecendo pouco, o Corinthians tem bastante dificuldade para levar a bola para o ataque. Do quarteto ofensivo do alvinegro paulista, apenas Romarinho demonstra vontade.

6 min: Primeiro amarelo do jogo é para o Bragantino. O camisa 6, Geandro, recebe a punição por derrubar Romarinho, que tentava uma boa arrancada em direção ao gol.

3 min: Jogo começa bastante preso no meio de campo. Ambas as equipes ainda não conseguiram chegar na área adversária. Do lado do Corinthians, o jogador que mostra mais disposição é Romarinho, voltando para a intermediaria para buscar a bola.

0 min: Começa o jogo em Bragança Paulista! Bragantino 0 x 0 Corinthians.

Pré-jogo: Os jogadores de ambas as equipes se reúnem no meio de campo em respeito ao minuto de silêncio pela morte do torcedor do San José, Kevin Beltrán, atingido por um sinalizador vindo da torcida do Corinthians.

Pré-jogo: O técnico Tite não poderá contar com o atacante Jorge Henrique, machucado. Também estão fora Alessandro, Danilo e Emerson, poupados.

Pré-jogo: Dentro de campo, o torcedor corintiano verá algumas novidades. Cinco jogadores terão chance de mostrar serviço para o técnico Tite e conquistar um lugar no time titular: Edenílson, Renato Augusto, Douglas, Alexandre Pato e Romarinho.

Pré-jogo: Boa tarde internautas, começa agora os comentários ao vivo da partida entre Bragantino e Corinthians, válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Kadu, Rafael Andrade, André Astorga, Diego Macedo, Geandro, Serginho, Neto, Léo Jaime, Malaquias, Lincom. Técnico: Mazola Junior

CORINTHIANS - Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Renato Augusto e Douglas; Romarinho e Alexandre Pato. Técnico: Tite

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho.

Local: Estádio Nabi Chedid, Bragança Paulista.