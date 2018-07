Com pênalti polêmico no fim, Valencia fatura 1ª vitória no Espanhol

Foi aos trancos e barrancos que o Valencia conquistou enfim seus primeiros pontos no Campeonato Espanhol. Se não bastasse a ajuda do Alavés, com o gol contra marcado no primeiro tempo, o Valência ainda contou com pênalti polêmico nos minutos finais para assegurar a vitória por 2 a 1, em casa.

O Valencia chegou não somente à primeira vitória, como também buscou os primeiros pontos na tabela. O tradicional time espanhol havia perdido as quatro partidas anteriores que disputara neste início de temporada europeia. A sequência negativa custou o emprego do técnico Pako Ayestarán na terça-feira.

Ainda sem um novo treinador - Salvador González foi o interino -, o Valencia enfim deixou a lanterna do Espanhol. O time trocou a última pela antepenúltima colocação, agora com três pontos.

Já o Alavés, que faz seu retorno à primeira divisão espanhola, tem seis pontos e segue na parte intermediária da tabela. O time segue como a maior surpresa da competição até agora ao derrotar o Barcelona no Camp Nou, há duas rodadas.

Empurrado pela torcida, o Valencia saiu na frente nesta quinta com ajuda da defesa dos visitantes. Em levantamento na área, Victor Laguardia escorou contra as próprias redes e marcou contra, aos 29 minutos. O Alavés, contudo, buscou o empate antes do intervalo, com gol de Gaizka Toquero.

Na segunda etapa, o time da casa partiu para o ataque e impôs pressão sobre o rival. Foram seguidas chances desperdiçadas, incluindo uma bola na trave. Até que Marcos Llorente e Bakkali se chocaram dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade, apesar da reclamação dos jogadores do Alavés. Daniel Parejo converteu a cobrança aos 43 minutos.

Ainda nesta quinta, o Leganés derrotou o La Coruña por 2 a 1, mesmo placar do triunfo do Espanyol sobre o Osasuna. Com o revés, o Osasuna assumiu a lanterna do campeonato, com apenas dois pontos.