Com Pepe e Cristiano Ronaldo, Portugal divulga lista com 35 nomes para a Copa

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deixou para os últimos minutos desta segunda-feira a divulgação da lista de jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo. Quase na virada para terça, no horário local, a entidade revelou os 35 nomes, dos quais 12 serão cortados para que 23 representem o país na Rússia.

Como era de se esperar, a maior esperança portuguesa está em Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do mundo nos últimos dois anos foi chamado pelo técnico Fernando Santos e tentará levar Portugal à primeira final de Copa do Mundo de sua história - o país foi à semi em duas oportunidades, em 1966 e 2006.

Aos 33 anos, Ronaldo, aliás, é um dos veteranos que seguem com espaço na seleção, ao lado, por exemplo, do zagueiro Pepe, brasileiro naturalizado português, de 35. Também continuam na equipe o zagueiro Bruno Alves, de 36 anos, e os atacantes Nani e Quaresma, de 31 e 34, respectivamente.

Outro novamente lembrado pelo treinador foi o atacante Éder. Aos 30 anos, o jogador está longe de ser uma unanimidade técnica, mas tem a confiança de Fernando Santos até por ter sido o herói do maior título da história do futebol português: a Eurocopa de 2016.

Portugal ainda conta em seu elenco com nomes como os do goleiro Rui Patrício, do Sporting, do lateral Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund, do meia André Gomes, do Barcelona, e dos atacantes Gonçalo Guedes, do Valencia, e André Silva, do Milan.

A seleção é a cabeça de chave do Grupo B na Copa do Mundo, que conta ainda com Marrocos, Irã e Espanha, adversária da estreia no dia 15 de junho, em Sochi. Antes, o país realizará três amistosos preparatórios, contra: Tunísia, dia 28 de maio, em Braga, Bélgica, dia 2 de junho, em Bruxelas, e Argélia, cinco dias mais tarde, em Lisboa.

Confira os 35 nomes pré-convocados por Portugal para a Copa:

Goleiros : Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe-TUR) e Rui Patrício (Sporting).

Defensores : Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Inter de Milão), José Fonte (Dalian Yifang-CHN), Luís Neto (Fenerbahçe), Mário Rui (Napoli), Nélson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Rolando (Olympique Marselha) e Rúben Dias (Benfica).

Meio-campistas : Adrien Silva (Leicester), André Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (Porto) e William Carvalho (Sporting).

Atacantes: André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Éder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio), Paulinho (Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas) e Ronny Lopes (Monaco).