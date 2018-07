Com permanência de Pato, Milan desiste de Tevez

O Milan interrompeu as negociações com o Manchester City para a contratação do atacante Carlos Tevez, já que o brasileiro Alexandre Pato continuará ocupando a posição no clube italiano, disse o executivo-chefe Adriano Galliani.

"Toda a operação estava conectada, já que um sairia e o outro chegaria", disse ele à Gazzetta dello Sport após voltar das negociações na Inglaterra, na quinta-feira.

Pato, que chegou ao Milan em 2007, aos 18 anos, era alvo de interesse do Paris St. Germain, mas anunciou na quinta-feira que desejava permanecer em Milão.

"Devo dizer que estou contente, é um bom presságio", disse Galliani. "Acho que o jogador deve ter o direito de escolher sua vida. Não estou falando de um 'não' do Pato ao PSG, foi seu desejo permanecer em Milão. Ele estava pensando nisso há vários dias, e tudo bem."

Tevez está afastado do City desde setembro, quando se recusou a sair do banco e se aquecer numa partida da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Galliani não quis comentar as especulações de que o argentino agora poderia ir para o próprio PSG ou para a Inter de Milão, arquirrival do Milan.

"Não estou a favor nem de um nem do outro, sei o que aconteceu, mas guardarei para mim", afirmou.

O City tem até o final do mês para encontra um clube interessado no polêmico atacante argentino.

Na Europa, o assunto gera discussão. No jornal Gazzetta Dello Sport a informação é dada como destaque e aponta que os ingleses estão preocupados com a possibilidade de Tevez permanecer na Inglaterra, já que seria um problema para o técnico Mancini resolver. Na versão digital do britânico The Sun uma matéria aponta que a situação do time inglês pode se complicar, pois o time está muito bem na temporada.