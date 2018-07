Com perna enfaixada, Ronaldinho assusta Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Ronaldinho Gaúcho deu um susto no Atlético-MG nesta sexta-feira ao aparecer no campo da Cidade do Galo com a perna esquerda enfaixada, na região da panturrilha, e de chinelos. O técnico Cuca, no entanto, fez questão de acalmar o ambiente e garantiu que o jogador se apresentou com dores normais, mas não será problema para a final da Libertadores diante do Olimpia, quarta-feira que vem, no Mineirão.

Com isso, Ronaldinho continua sendo uma das principais esperanças do Atlético-MG para reverter a complicada situação na decisão. Depois de perder por 2 a 0 em Assunção, na quarta-feira, a equipe precisa vencer o Olimpia por três gols de diferença se quiser ser campeã no tempo normal - qualquer vitória por dois gols leva a disputa para os pênaltis.

Mas esse não foi o único susto no treino desta sexta-feira. Ao longo da atividade, o lateral Michel torceu o tornozelo direito, mas Cuca novamente minimizou o episódio. O jogador é a única opção da posição para substituir Marcos Rocha, que levou o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo e está suspenso da grande decisão.