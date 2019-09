Com péssimo retrospecto contra paulistas, Flu pega Corinthians no Mané Garrincha

O Fluminense vai a Brasília, às 16 horas deste domingo, para enfrentar o Corinthians e um retrospecto dos mais incômodos: tem ido muito mal diante de times paulistas neste ano. A partida é válida pela 19.ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no qual os cariocas precisam se recuperar com grande urgência se quiserem começar a afastar o risco de rebaixamento.

Integrante da zona de degola, com apenas 15 pontos, a equipe do técnico Oswaldo de Oliveira só conhece derrotas para os representantes do outro lado da Dutra nesta edição da competição nacional. Foi superada por Santos (na segunda rodada, 2 a 1 na Vila Belmiro), caiu diante do São Paulo (12.ª rodada, também por 2 a 1, no Maracanã) e acabou de ser atropelada pelo Palmeiras (em partida atrasada da 16.ª rodada, 3 a 0 no Allianz Parque).

Como se não bastasse, ainda foi eliminada das quartas de final da Copa Sul-Americana pelo mesmo adversário deste domingo no último mês de agosto. Tantos resultados adversos - e não apenas diante de equipes paulistas - têm aumentado a preocupação de jogadores e comissão técnica com o ânimo do elenco, que já anda com indícios de desgaste.

"Creio que neste momento o fator mental é muito importante. Estamos conversando bastante para melhorar. Sabemos que nosso time não é para estar nesta situação. Temos tentado treinar bastante marcação, que é algo fundamental no jogo, e creio que vamos colher os frutos nos próximos jogos", projeta o zagueiro Nino.

Segundo o defensor, o fato de fazer o terceiro jogo contra o oponente deste domingo em um espaço de tempo tão curto - os duelos pela Sul-Americana ocorreram em 22 e 29 de agosto - poderão fornecer pistas importantes para uma recuperação.

"As duas equipes já se conhecem. Fizemos bons jogos contra eles, infelizmente não conseguimos a classificação. Conhecemos bem o estilo de jogo deles e estamos trabalhando baseado nisso para que no domingo a gente consiga fazer um bom jogo", analisa.

Para a partida no Mané Garrincha, Oswaldo de Oliveira deverá contar com a presença do volante Allan, que se recuperou de uma tendinite no pé direito que o tirou do duelo com o Palmeiras. Por outro lado, o volante Airton e o atacante Wellington Nem estão suspensos e não têm condição de jogo.

Oswaldo ainda deve definir se escalará a equipe num 4-4-2 ou no 4-3-3. Se optar pelo primeiro, pode trazer o volante Yuri para a vaga de Nem, que tem como substituto natural da posição Marcos Paulo e manteria o esquema, ao menos em tese, mais ofensivo.