Com Petkovic de olho, Vitória tenta manter embalo contra o Avaí no Brasileirão

Depois de conquistar o título do Campeonato Baiano no último final de semana, o Vitória chega motivado para enfrentar o Avaí neste domingo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 16 horas, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

Além do título, a equipe tem outro fator de motivação: o anúncio de Dejan Petkovic como substituto de Argel Fucks. O sérvio havia sido inicialmente contratado para o cargo de gerente de futebol profissional, mas acabou acumulando as funções após a dificuldade para encontrar um novo técnico - neste domingo, o time ainda deve ser comandado pelo interino Wesley Carvalho, com Petkovic ao seu lado.

A opção pelo sérvio entusiasmou o elenco do Vitória. "Foi uma boa escolha, até porque o Pet conhece o clube, tem um carinho enorme por ele e é recíproco. Ele já estava nos conhecendo nesses dias que passou aqui. A gente espera poder ajudar ele nessa nova função", comentou o meia Cleiton Xavier, um dos mais experientes do grupo.

Nem tudo, porém, é motivo de entusiasmo para a estreia no Brasileirão. O Vitória não poderá contar com sete jogadores - Fred, que voltou a treinar apenas na última segunda-feira, e os lesionados Kanu, José Welison, Bruno Ramires, Gabriel Xavier, Kieza e André Lima - e precisa superar os desfalques para manter o embalo na temporada.