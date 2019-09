Com Pia e dirigentes europeus, CBF realiza evento de educação em São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol promove nesta semana uma série de cursos e palestras em São Paulo para capacitar universitários e profissionais do futebol. O evento "Brasil Futebol Expo", considerado pela entidade como a "maior feira sobre futebol da América Latina", será realizado entre os dias 4 e 8 de setembro. A nova técnica da seleção brasileira feminina, a sueca Pia Sundhage, e o ex-treinador sérvio Bora Milutinovic, além de dirigentes de Real Madrid e PSG, são alguns dos estrangeiros confirmados para as plenárias de discussões que irão ocorrer durante o evento.

A plenária do dia 4 de setembro será composta por cinco painéis. Um deles é o encontro entre os ex-técnicos Carlos Alberto Parreira, campeão mundial em 1994 pela seleção brasileira, e o sérvio Bora Milutinovic. Juntos, eles acumulam dez Copas do Mundo no currículo.

Os painéis do dia 5 de setembro, por exemplo, vão debater o marketing esportivo. Entre os estrangeiros estão confirmados Jérôme de Chaunac, diretor geral do Paris Saint-Germain nas Américas; e Ralf Rangnick, diretor global técnico da Red Bull. Já no dia 6, as discussões serão sobre as questões técnicas do futebol. Participarão a técnica Pia Sundhage; os treinadores Mano Menezes e Antônio Carlos Zago (Red Bull Brasil); os técnicos André Jardine e Carlos Dalla Déa, das seleções brasileiras sub-20 e sub-17; Branco, coordenador de base da CBF. Outra presença importante é a de Sakis Batsilas, CEO do comitê organizador da Copa Qatar 2022.

Além das plenárias, a feira vai promover 65 cursos ministrados pelas maiores referências do esporte no Brasil e no exterior em áreas como Marketing, Medicina, Psicologia, Educação Física, Direito, Administração, Economia, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Relações Públicas e Relações Internacionais. O eixo principal é a educação. Os cursos têm como foco o público universitário. Ao todo, serão 160 palestrantes reunidos e cada palestra será composta de dois a quatro especialistas no assunto. Cerca de 15 mil estudantes e profissionais serão certificados pelos cursos ou plenárias, já que todos os conteúdos ministrados na Brasil Futebol Expo têm certificação pela CBF.

"Ampliar o acesso e incentivar que novas pessoas façam parte do nosso esporte número um vai possibilitar que o futebol brasileiro se torne cada vez mais forte dentro e fora do campo”, diz o secretário-geral da CBF, Walter Feldman.

A feira será também uma oportunidade de negócios e inovação. As principais empresas do País vão mostrar estandes para estreitar contato direto com fãs e profissionais do mercado. A expectativa é de cerca 50 expositores no local. Nos dias 6 e 7, Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, por exemplo, vai realizar em seu estande testes cerebais de rastreio cognitivo computadorizado com realidade virtual. Realizado pelo médico Renato Anghinah, o trabalho é pioneiro, semelhante ao que foi realizado na simulação dos efeitos do calor na saúde dos atletas, iniciativa que impôs a parada para a hidratação na Copa do Mundo de 2014. O objetivo é detectar alterações evitar danos posteriores aos atletas.

O presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo, Rinaldo Martorelli, está na grade do evento com a palestra “Direitos e Deveres dos Atletas e o atual modelo do futebol brasileiro”.

O evento também vai oferecer ações de entretenimento. Dentre as atividades está o Simulador do VAR, árbitro assistente de vídeo implantado nas principais competições brasileiras. O visitante poderá analisar um lance real e dar sua decisão sobre a jogada. O esporte eletrônico, segmento que vem crescendo nos últimos anos, terá espaço na feira com a disputa de campeonatos entre equipes de e-sports. A feira possibilitará que as principais empresas do país montem estandes e estejam em contato direto com fãs e outros profissionais do mercado. A expectativa é de cerca 50 expositores no local.