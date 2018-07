Com plano ambicioso, América-MG quer triunfo em casa O técnico do América-MG, Antônio Lopes, traçou um plano para manter o time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro: ganhar todas as 13 partidas que vai disputar como mandante até o fim da temporada. Com isso, pode perder todas fora de casa - e até as duas que jogará em Minas Gerais contra Atlético e Cruzeiro no segundo turno - que terminaria a competição com 47 pontos, o suficiente, nas contas do treinador, para a equipe permanecer entre as equipes de elite do País.