Com pneumonia, Eusébio é internado em Portugal

LISBOA - O ex-jogador Eusébio, ídolo do Benfica e considerado um dos maiores jogadores que já passaram pela seleção de Portugal, foi hospitalizado nesta quarta-feira, em Lisboa, com princípio de pneumonia. A informação, divulgada primeiramente pela imprensa portuguesa, foi confirmada pelo Benfica em um breve comunicado em seu site oficial na internet.

Com 69 anos de idade, Eusébio foi internado no Hospital da Luz, na capital portuguesa, nesta quarta. No entanto, nenhuma informação mais precisa sobre seu estado de saúde foi dada pelos médicos. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também não soube dar mais notícias sobre o ex-jogador.

Nascido em Moçambique, na África, quando o país ainda era uma colônia de Portugal, Eusébio ficou conhecido como o "Pantera Negra" por causa de seus gols e de seu futebol exibido principalmente nos anos 60 no Benfica e na seleção portuguesa. O ex-atacante conquistou inúmeros títulos pela equipe de Lisboa e fez história no time nacional português, com 41 gols em 64 partidas disputadas.

Sua melhor atuação pela seleção aconteceu na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, onde Portugal conseguiu a terceira colocação - a melhor da história até o momento. Eusébio foi o artilheiro da competição, com nove gols. Desde que parou de jogar, o ex-jogador atua como "embaixador" do Benfica e de Portugal.