Com policiamento reforçado, Coritiba encara Vasco em duelo decisivo contra degola

O jeito de decisão da partida e o histórico de violência entre torcedores das equipes obrigou a Polícia Militar do Paraná a aumentar o seu efetivo e elaborar uma estratégia especial para evitar qualquer tipo de confronto. A PM não revela o número de homens que farão a segurança, apenas que haverá um total de seis batalhões trabalhando em conjunto. Os ônibus das torcidas do Vasco serão escoltados desde a entrada da cidade. Nos arredores do estádio serão formados 16 pontos de bloqueio, com acesso apenas a pessoas com ingresso e moradores da região.

O principal objetivo é evitar as cenas de violência como as de 2009, quando o Coritiba perdeu para o Fluminense e foi rebaixado. Os torcedores, na época, invadiram o campo, arremessaram cadeiras, pedaços de pau e pedra e entraram em confronto com a polícia no gramado. A torcida do Vasco também preocupa haja visto 2013, quando integrantes da organizada depredaram o estádio do Joinville após ver o time perder para o Atlético Paranaense e ser rebaixado.

Neste ano, o Coritiba vive situação menos desesperadora do que o rival. Um empate basta para evitar a queda. O time paranaense ocupa a 15.ª colocação, com 43 pontos, e vem embalado por três vitórias consecutivas. Tem três pontos de vantagem para o Figueirense (17.º) e o Vasco (18.º). Mesmo o time carioca vencendo, dificilmente irá ultrapassá-lo já que o saldo de gols do Coritiba é bem menos pior (-11 a -26). No entanto, a equipe do Paraná pode ainda ficar atrás do clube catarinense, que tem saldo -15.

O técnico Pachequinho não confirmou a escalação da equipe. A tendência é que repita praticamente o mesmo time da vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, fora de casa, na última rodada. A única novidade deve ser a entrada do volante Cáceres no lugar de João Paulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.