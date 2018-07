Com portões fechados, Ponte Preta encara a Chapecoense como uma decisão Após enfrentar três clubes considerados grandes, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta encara um adversário considerado concorrente direto na briga pela permanência na elite. Apesar do discurso de que todo jogo é encarado da mesma forma, o time de Campinas encara a Chapecoense como uma decisão. O duelo acontece neste sábado, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com portões fechados.