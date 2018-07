Com portões fechados, Zé Ricardo faz mistério em treino do Fla no Pituaçu

O técnico Zé Ricardo fez mistério na última atividade do Flamengo antes da partida contra o Vitória, neste sábado, na abertura da 24ª rodada do Brasileirão. O treinador fechou os portões do estádio de Pituaçu, em Salvador, onde a equipe carioca treinou nesta sexta-feira e não revelou a escalação do time.

Apesar do mistério, há poucas dúvidas sobre a escalação do vice-líder no jogo deste sábado. O treinador deve definir nas próximas horas se terá Paolo Guerrero entre os titulares ou não em Salvador. Se Guerrero ficar no banco de reservas, Leandro Damião começará jogando.

Guerrero ficou de fora dos últimos dois jogos do Flamengo, as vitórias por 3 a 1 sobre o Figueirense, que classificou o time às oitavas de final da Copa Sul-Americana, e Ponte Preta, que manteve o time na vice-liderança do Brasileirão. O atacante desfalcou a equipe carioca porque defendeu a seleção do Peru nas últimas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Nestes dois confrontos, Guerrero entrou durante o segundo tempo da derrota por 2 a 0 para a Bolívia, na última quinta-feira. Depois, participou do triunfo por 2 a 1 sobre o Equador, em Lima, na terça, sendo titular durante os 90 minutos.

Com esta dúvida, o Flamengo deve entrar em campo neste sábado escalado com Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz, Jorge; Marcio Araujo, William Arão e Diego; Everton, Gabriel e Guerrero (Leandro Damião).