Com possível estreia de Éverson, Atlético-MG encara o Bragantino no Mineirão

Com a possível estreia do goleiro Éverson, que foi anunciado e apresentado na última semana, o Atlético-MG busca se recuperar no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18 horas. O adversário é o Red Bull Bragantino, no Mineirão, em duelo da décima rodada.

O Atlético-MG levou 3 a 1 do Santos na última rodada, parou nos 15 pontos, foi ultrapassado pelo Palmeiras e saiu do grupo dos quatro primeiros colocados. Agora, quer triunfar em casa, onde ainda não foi derrotado no campeonato, para voltar a encostar nos líderes.

Leia Também Mais confiante, Fortaleza visita o Grêmio para sonhar alto no Brasileirão

Contratado junto ao Santos, Everson foi regularizado e já pode estrear. Ele vem de um longo período de inatividade. São seis meses sem atuar em um jogo oficial. No entanto, a necessidade pode apressar a sua estreia. Ocorre que Rafael terá de cumprir suspensão por ter sido expulso na Vila Belmiro e o veterano Victor, seu substituto, entrou naquela partida e falhou feio em um dos gols.

"Nesse período que fiquei um pouco afastado da equipe do Santos, também continuei trabalhando, sempre com trabalho de academia e trabalho de bola. Então, pude não perder tanto com o trabalho específico. Lógico que tem o ritmo de jogo, que todo atleta sente um pouco de falta, mas vim aqui para o Atlético para buscar minha oportunidade", afirmou Everson.

Everson é um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que preza a virtude de saber jogar com os pés, recurso que o novo reforço atleticano possui. O treinador entende que o goleiro se encaixa em seu estilo de jogo, com a construção das jogadas começando desde o campo de defesa.

Réver está recuperado de um quadro de gripe e pronto para jogar. Não se sabe, porém, se o capitão do time reassumirá sua titularidade, já que ficou mais de uma semana sem treinar. A tendência é que Igor Rabello continue formando a zaga com Junior Alonso. Certo é que o volante Jair desfalca a equipe pelo terceiro cartão amarelo.