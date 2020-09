Com possível gancho de Jô, Corinthians planeja subir atacantes da base

O atacante Jô será julgado nesta segunda-feira e pode virar desfalque no Corinthians por até 12 jogos. Ele foi denunciado por dar um soco nas costas do zagueiro Diego Costa no clássico contra o São Paulo, no dia 30 de agosto.

Além de Jô, o Corinthians conta em seu elenco com o centroavante argentino Mauro Boselli, que se recupera de entorse no tornozelo e é dúvida para a partida contra o Bahia. Neste cenário, o Corinthians planeja subir atacantes da base.

"Temos dois atacantes de área. Se isso vier a acontecer (punição a Jô), temos que ter o plano B e já temos isso. Mas vamos esperar acontecer primeiro. Trazer alguns meninos já estava na nossa pauta, agora é esperar acontecer para colocar em prática o nosso plano", afirmou o técnico Dyego Coelho, que comanda o Corinthians de forma interina após a demissão de Tiago Nunes na última sexta-feira.

No julgamento desta segunda no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Jô responderá por agressão física fora da disputa de bola, previsto no artigo 254-A do Código Disciplinar, que prevê pena de quatro a 12 partidas de suspensão.

A Procuradoria do STJD baseou a denúncia no artigo 58-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê que "em caso de infrações graves que tenham escapado à atenção da equipe de arbitragem, ou em caso de notório equívoco na aplicação das decisões disciplinares, os órgãos judicantes poderão, excepcionalmente, apenar infrações ocorridas na disputa de partidas".

Jô não teve punição em campo no clássico contra o São Paulo. O lance foi revisto pelo VAR, que, na ocasião, não encontrou irregularidades, por ter olhado imagens posteriores à agressão.