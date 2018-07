Com possível retorno de Fred, Fluminense enfrenta o Coritiba

O Fluminense enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abalado pela derrota de 3 a 1 contra o Flamengo na última partida, a grande motivação do clube tricolor é a possível volta do centroavante e capitão Fred. Com 33 pontos, o time ocupa a 9ª colocação e precisa da vitória para voltar a se aproximar do G-4.

Em má fase, após quatro derrotas seguidas, o Fluminense aposta em um bom resultado fora de casa para espantar a sequência negativa. O possível retorno do capitão do time dá novo ânimo aos companheiros. "A volta dele é muito importante. É um jogador de seleção, tem muita qualidade técnica. Temos condições de sair com a vitória com ele e o adversário fica muito mais ligado", afirmou Gustavo Scarpa, que pode, inclusive, voltar a atuar no meio de campo, sua posição de origem.

Se Fred pode voltar, outro craque segue fora. Ronaldinho Gaúcho, que está com uma inflamação na garganta, não enfrenta o Coritiba nem o Sport - próximo adversário tricolor. O técnico Enderson Moreira também não contará com o meia Cícero e o zagueiro Henrique, que não foram relacionados para a partida no Paraná.

O time terá a volta de Antônio Carlos, que cumpriu suspensão e formará a zaga com Gum. Victor Oliveira entra na lateral esquerda e Gustavo Scarpa jogará pelo meio de campo junto com Gerson. O atacante Michael também treinou entre os titulares e deve, ao menos, iniciar o jogo.