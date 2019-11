Com possível volta de Pablo, São Paulo tenta ficar no G-4 e recebe o Fluminense

O técnico Fernando Diniz deve ter quase todo o elenco disponível para escalar o São Paulo para a partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de um estiramento na coxa direita, o atacante Pablo pode ser a novidade na equipe.

Além dos lesionados Rojas, que só voltará a jogar em 2020, e Everton, com poucas chances de atuar ainda nesta temporada, o outro desfalque certo é o meia Igor Gomes, suspenso. Hernanes e Liziero são os principais concorrentes à vaga.

No ataque, caso Pablo não seja escolhido, a tendência é de que Raniel permaneça na equipe. Assim, Alexandre Pato continuaria no banco de reservas.

No Fluminense, o técnico Marcão deve repetir a escalação que iniciou o clássico contra o Vasco na rodada passada. A equipe está na zona de rebaixamento do Brasileirão: em 17º lugar, com 31 pontos.

Já o São Paulo busca se manter no G-4. A equipe está em quarto lugar, com 52 pontos, dois a mais do que o Grêmio, que também joga nesta quinta-feira. O sexto colocado é o Corinthians, com 48 pontos.

A partida marca o reencontro do técnico Fernando Diniz com o Fluminense. Ele foi demitido do clube carioca em agosto e contratado pelo time paulista no fim de setembro.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X AVAÍ

São Paulo: Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Vitor Bueno e Raniel. Técnico: Fernando Diniz.

Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão, Nino e Caio Henrique; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo e Yony González. Técnico: Marcão.

Juiz: Daniel Nobre Bins (RS).

Local: Morumbi.

Horário: 19h30.

Na TV: Pay-per-view.