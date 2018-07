Sem espaço no Palmeiras, Tobio está de partida para o Boca

Sem espaço no Palmeiras, o zagueiro Fernando Tobio está de partida para o Boca Juniors. O jogador, que chegou no ano passado ao time retorna ao futebol argentino com um contrato de empréstimo válido por um ano e com a esperança de recuperar o bom futebol dos tempos de Vélez Sarsfield, quando apareceu com destaque e despertou o interesse de diversos clubes.

Recentemente, o Boca Juniors e o Independiente tentaram levar o jogador em definitivo, mas o Palmeiras recusou a proposta. O clube paulista contratou Tobio de graça, após seu contrato com o Vélez chegar ao fim, mas precisou desembolsar R$ 1,4 milhão de luvas para o atleta e seu empresário. O valor acabou sendo pago pelo presidente Paulo Nobre, que se tornou dono de parte dos direitos econômicos do argentino de 25 anos que fez, no total, 35 jogos com a camisa verde e marcou um gol.

"Sei que existe uma negociação com o Boca e meus representantes, mas ainda sou do Palmeiras. Sei que está tudo muito avançado, mas amanhã (segunda-feira) saberei o desfecho e se o Palmeiras vai me liberar ou não", disse o defensor, após a vitória por 4 a 0 sobre o São Paulo.

Pouco depois de dar entrevista, o zagueiro republicou uma mensagem de um torcedor no Twitter, onde postou uma foto de Tobio mais novo com a camisa do Boca e escreveu: "O novo reforço do Boca, Fernando Tobio, chega cumprindo o sonho de criança, para os que diziam que ele era River".

Apesar de estar praticamente certo com o clube argentino, o defensor fez questão de elogiar a torcida do Palmeiras. "Aqui estou muito bem. O carinho da torcida é grande. Sei que perdi espaço e sempre quero jogar. Busco minhas possibilidades para jogar. Se é uma saída boa para eu jogar e depois voltar, tenho mais quatro anos de contrato. Penso no presentou e estou buscando meu espaço", explicou.

Nesta temporada, Tobio fez 15 jogos, mas perdeu espaço com sucessivas lesões e com a chegada de diversos atletas para sua posição, casos de Victor Ramos, Vitor Hugo, Jackson. E, na semana passada, o Palmeiras anunciou Leandro Almeida para o setor.