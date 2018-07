Com preparação especial, Grêmio encara Toluca na Libertadores

O trabalho especial de preparação para o confronto com o Toluca tem sua razão de ser. Afinal, o confronto no México é apenas o primeiro de um dos mais complicados grupos desta edição da Copa Libertadores, que também conta com o San Lorenzo e a LDU, clubes que já venceram o torneio continental.

Além de avançar de fase, o Grêmio tenta fazer uma boa campanha no Grupo 6 para disputar as próximas etapas em condições mais favoráveis, para superar a barreira das oitavas de final, fase em que parou nas últimas três edições da Libertadores. Para isso, precisa largar com um bom resultado.

Para o jogo de estreia, em que não poderá utilizar o equatoriano Miller Bolaños, principal contratação do time para a Libertadores, o técnico Roger Machado realizará uma mudança no setor ofensivo, provocada pela derrota no último teste antes da estreia, a derrota para o São José na última sexta-feira, pelo Campeonato Gaúcho.

O zagueiro Kadu, que falhou em um dos gols da partida, perde a condição de titular para Fred, que atuará ao lado de Pedro Geromel. Além disso, o volante Maicon e o meia Giuliano, que chegaram a ser dúvida para o confronto por causa de lesões, estão confirmados por Roger para o confronto.

O Toluca, dirigido pelo ex-jogador paraguaio José Cardozo, disputa pela terceira vez a Libertadores e tentará começar somando pontos para não ver as suas chances de avançar em um grupo tão complicado se reduzirem logo na partida de estreia.

Para isso, deposita suas esperanças principalmente no meia Carlos Esquivel. E o time também conta no seu elenco com um jogador conhecido pelo torcedor brasileiro, o argentino Botinelli, com passagens por Flamengo e Coritiba.