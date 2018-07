Com presença da polícia, Atlético-MG desembarca em silêncio em Belo Horizonte

Com reforço de segurança no aeroporto de Confins, a delegação do Atlético Mineiro desembarcou em Belo Horizonte no início da noite desta quinta-feira, quase 24 horas após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Botafogo. O time carioca venceu por 3 a 0, no Engenhão, na noite de quarta.

Os jogadores atravessaram o aeroporto em silêncio, sem atender perguntas dos jornalistas e dos torcedores, a maioria insatisfeitos com o resultado da noite passada. O ônibus do Atlético estava cercado por integrantes da polícia, que reforçaram a segurança. Não houve protesto da torcida.

O grupo atleticano treinou pela manhã ainda no Rio de Janeiro, em atividade que só contou com os reservas. À tarde, a delegação embarcou de volta à capital mineira. O time retomará os trabalhos na manhã desta sexta, já em Belo Horizonte.

Novo técnico do time, Rogério Micale vai definir os titulares para o jogo contra o Coritiba, no domingo. O duelo na capital paranaense será válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.