Com presença de crianças, Botafogo faz treino animado antes de encarar o Boavista

O Botafogo viveu um dia diferente no encerramento da preparação para encarar o Boavista. Neste sábado, dezenas de crianças da escolinha de futebol do clube compareceram ao último treino da equipe antes da partida de domingo, no Engenhão, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Os garotos se empolgaram com a presença dos jogadores, que, por sua vez, entraram na brincadeira e disputaram partidas de "futsinuca" e de chute ao alvo. Desta forma, a preparação técnica e tática para o confronto ficou em segundo plano.

Curiosamente, a ideia de abrir o treino para as crianças partiu do técnico da equipe, Felipe Conceição. "Importante demais. Deixa o ambiente mais leve. Criança sempre faz bem. Os jogadores gostam. Tenho certeza que vai nos ajudar na partida de amanhã", considerou ele.

O treinador, aliás, terá problemas para lidar. Por mais que tenha treinado neste sábado, o zagueiro Joel Carli continua fora e dará lugar a Marcelo. Assim como Gatito Fernández, que está em fase final de recuperação de um problema muscular e seguirá sendo substituído por Jefferson.