Com presença de Ganso, Sevilla vence Cerezo Osaka por 3 a 1 em amistoso no Japão

Com boa participação do meia brasileiro Paulo Henrique Ganso, o Sevilla venceu o Cerezo Osaka por 3 a 1, em amistoso disputado no Japão, nesta segunda-feira, em seu primeiro teste para a próxima temporada. O francês Ben Yedder (duas vezes) e o colombiano Luis Muriel marcaram para a equipe espanhola. Takaki Fukumitsu fez o gol dos japoneses.

O novo técnico do Sevilla, Eduardo Berizzo, também contou quatro reforços contratados recentemente pelo clube: o francês Sébastien Corchia (ex-Lille), os argentinos Guido Pizarro (ex-Tigres) e Banega (ex-Internazionale), além de Luis Muriel (ex-Sampdoria).

O treinador aproveitou a partida amistosa para dar oportunidades a alguns jogadores que estavam sendo pouco aproveitados no elenco. Entre eles Paulo Henrique Ganso, que entrou na segunda etapa e criou boas jogadas.

O ex-são-paulino conseguiu demonstrar as suas qualidades ao dar um belo passe para Sarabia. Logo em seguida, Paulo Henrique Ganso fez mais uma ótima assistência para Correa. Na continuação desta jogada, o argentino foi derrubado na área: pênalti convertido por Ben Yadder.

OUTROS AMISTOSOS

A segunda-feira teve outros jogos amistosos preparatórios para a temporada 2017/2018 na Europa. Na Alemanha, o Hansa Rostock foi derrotado pelo Wolfsburg por 1 a 0, em Rostock. Athletic Bilbao e Fenerbahce empataram em 0 a 0, mesmo placar de Sturm Graz e West Ham, na Áustria. O Vitória de Setúbal, de Portugal, venceu o Betis B por 2 a 0.