Com presença de torcedores, Grêmio finaliza preparação para o Gre-Nal O Grêmio liberou a entrada dos torcedores na segunda parte do treino deste sábado, o último antes do Gre-Nal de domingo, às 17h, no estádio Beira-Rio, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas treinavam jogadas de linha de fundo e finalização na área quando o técnico Roger Machado autorizou a abertura dos portões.