Com presenças de Corinthians e Palmeiras, Florida Cup tem troca de time para 2020

Com participações confirmadas de Corinthians e Palmeiras, a Florida Cup confirmou a substituição de um dos seus clubes para a sua edição de 2020. A competição amistosa nos Estados Unidos não contará mais com o Spartak Moscou, que não conseguiu aprovar os seus vistos de entrada no país norte-americano dentro do prazo estipulado. E o time russo será substituído na competição pelo New York City FC, que disputa atualmente a Major League Soccer (MLS), maior divisão de futebol dos EUA.

Por meio de um comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, a organização da Florida Cup informou que, em comum acordo com o time da capital russa, decidiram pela não participação da equipe, após entrarem "em um consenso sobre o risco de aguardar mais tempo (pela aprovação dos vistos) e, com isso, prejudicar tanto a intertemporada do Spartak quanto o torneio que será disputado em janeiro".

O New York City FC será o rival de estreia do Corinthians nesta próxima edição do torneio amistoso, no dia 15 de janeiro, quando o Palmeiras também vai abrir a sua campanha diante do Atlético Nacional, da Colômbia, outro participante confirmado. Os dois confrontos ocorrerão no Exploria Stadium, a casa do Orlando City e do Orlando Pride, localizada no centro da cidade de Orlando.

O mesmo local será palco da rodada final de disputas da Florida Cup, no dia 18 de janeiro, quando o New York City FC enfrentará o Palmeiras e o Atlético Nacional medirá forças com o Corinthians. No intervalo entre as duas partidas, a cantora brasileira Ivete Sangalo fará uma apresentação no gramado do estádio.

O New York City FC, que neste ano realizou a sua melhor campanha na MLS ao avançar às semifinais da Conferência Leste da competição, conta com o artilheiro brasileiro Héber Araújo, autor de gols decisivos para o time chegar a esta fase do torneio nacional. E ele comemorou a oportunidade de poder encarar dois dos maiores clubes do Brasil com a entrada de sua equipe nesta próxima Florida Cup.

"Quando você pensa no futebol brasileiro, pensa em Corinthians e Palmeiras. Vai ser uma oportunidade incrível enfrentá-los. Mediremos a força de nossa equipe contra dois dos melhores clubes da América do Sul. Isso vai ser importante não apenas para nos preparamos para a próxima temporada da MLS, mas também para a Liga dos Campeões da Concacaf, onde enfrentaremos equipes com o mesmo estilo de jogo e nível técnico", disse o atleta.

Ricardo Villar, CEO da Florida Cup, também celebrou a presença do clube norte-americano no torneio amistoso, embora o mesma tenha sido confirmada após a desistência de outra equipe. "O crescimento do futebol nos Estados Unidos é notório, e o New York City FC representa essa evolução técnica e profissional da Major League Soccer. Para nós, será uma grande honra receber uma equipe da MLS pela primeira vez na Florida Cup. Certamente, teremos duelos de alto nível proporcionados pelas escolas sul-americanas e, agora, também norte-americana no evento de 2020", afirmou.