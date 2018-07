Com presidente do Barcelona na mira, juiz recebe contratos de Neymar

BARCELONA - O Barcelona entregou nesta segunda-feira ao juiz Pablo Ruz, da Audiência Nacional espanhola, os contratos do atacante Neymar com o clube catalão. As documentações foram solicitadas na última quarta-feira por causa da denúncia de Jordi Cases, um sócio do time, que acusou o presidente Sandro Rosell de apropriação indevida de valores na transação que envolveu a contratação do atacante brasileiro do Santos. Rosell é acusado de desviar R$ 128 milhões.

Com os contratos em mãos, o magistrado da Justiça Espanhola decidirá se vai acatar a denúncia e abrir processo para apurar a ação do dirigente nesta negociação. Pablo Ruz também requisitou os relatórios financeiros do Barcelona nos anos de 2011, 2012 e 2013, depois de Cases ter alegado que presidente ocultou aos sócios do clube contratos de aquisição dos direitos do atleta por um total de 57,1 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões).

Cases afirmou que o custo da transferência para adquirir Neymar junto ao Santos foi maior do que os 57,1 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões) anunciados pelo Barcelona. Entretanto, o porta-voz do Barcelona, Toni Freixa, insiste que este valor é o correto. Ele disse isso na última quarta-feira, quando o juiz solicitou os contratos do jogador brasileiro.

NO BRASIL

O Barcelona alega que 17,5 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões) foram pagos diretamente ao Santos na transação e que o clube catalão não poderia revelar o destino do restante da transação porque há no contrato uma cláusula de confidencialidade. Em entrevista ao jornal El País, Cases acusou Sandro Rosell de ter desviado 40 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) na negociação que levou Neymar ao futebol espanhol.