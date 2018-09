Com previsão de afastamento de 6 meses no Flu, Pedro será operado nesta sexta

Fora dos gramados desde o dia 25 de agosto, quando se lesionou de forma grave em jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro, do Fluminense, terá o seu joelho direito operado nesta sexta-feira, no Rio, em cirurgia marcada para começar às 15 horas no Hospital Américas, que fica na Barra da Tijuca.

O procedimento será comandado pelo médico Luiz Antonio Vieira Martins e a previsão inicial de tempo de afastamento do atleta, estabelecida na última terça-feira, é de seis meses. A decisão pela operação foi revelada nesta semana depois que o tratamento conservador (sem cirurgia) não surtiu o efeito desejado.

Atual vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, com dez gols cada, Pedro se lesionou ao tentar dominar uma bola no campo de ataque, aos 46 minutos do segundo tempo, no confronto diante dos cruzeirenses pela 21ª rodada do Brasileirão. Ele sofreu uma entorse com estiramento do ligamento do joelho, que teve uma ruptura parcial.

Na cirurgia desta sexta-feira os médicos também saberão se o atleta sofreu uma pequena lesão no menisco do joelho, que foi apontada como possível no exame de ressonância magnética e que só poderá ser confirmada na operação.

Antes de os médicos do Fluminense concluírem, em conjunto com o próprio Pedro, que o procedimento cirúrgico seria necessário, o atacante vinha realizando fisioterapia, na esperança de poder voltar a atuar dentro de um período mais curto de tempo. Entretanto, o tratamento conservador não teve sucesso e, com a operação, ele só poderá retornar aos gramados em 2019.

Enquanto Pedro amarga este período longo de afastamento, que começou pouco depois de ele ter sido convocado e em seguida cortado dos dois últimos amistosos da seleção brasileira, o atacante Luciano comemora o seu atual momento com a camisa do Fluminense. Após marcar o seu primeiro gol com a camisa tricolor no último domingo, na derrota por 3 a 1 para o Atlético-PR, pelo Brasileirão, ele selou a vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, na noite de quinta-feira, em Quito, no Equador, palco do confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O jogador festejou o novo gol marcado e ao mesmo tempo lamentou esta lesão sofrida por Pedro, mas projetou uma trajetória de sucesso como substituto do artilheiro. "Fico muito feliz pelo gol. Feliz por estar jogando, por estar ajudando meus companheiros. O Pedro tem uma qualidade enorme, vai ser muito difícil para jogar no lugar dele, mas, com todos os meus companheiros, vamos tentar suprir essa ausência", disse Luciano, que espera continuar tendo espaço na equipe titular comandada pelo técnico Marcelo Oliveira.

"O importante para mim é jogar, seja de centroavante, de meio ou de ponta, o professor decide. Posso jogar em qualquer posição que o professor escolher, espero dar sequência e fazer muitos gols aqui no Fluminense", destacou o atleta do Flu, que agora vai se preparar para enfrentar a Chapecoense, segunda-feira, às 20 horas, em Chapecó, no fechamento da 26ª rodada do Brasileirão.