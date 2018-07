Com primeiro gol de filho de Simeone, Fiorentina massacra Verona no Italiano

Após perder as suas duas primeiras partidas pelo Campeonato Italiano, a Fiorentina reagiu em grande estilo. Neste domingo, em compromisso válido pela terceira rodada, a equipe de Florença massacrou o Verona por 5 a 0, com o primeiro gol de Giovanni Simeone pelo clube.

Foi exatamente o argentino, que é filho do técnico Diego Simeone, quem abriu o caminho para a goleada ao abrir o placar da partida logo aos dois minutos do primeiro tempo, aproveitando o rebote dado pelo goleiro Nicolas Andrade, que iniciou a sua carreira no Atlético Mineiro.

A vantagem era de 3 a 0 com apenas 23 minutos graças aos gols do francês Cyril Thereau e de Davide Astori. Na etapa final, o francês Jordan Veretout, aos 17, e o português Gil Dias, aos 44, completaram a goleada sobre o Verona, com apenas um ponto, na zona de rebaixamento.

Em casa, a Atalanta somou os primeiros pontos no Italiano ao vencer de virada o Sassuolo, que está com apenas um, por 2 a 1. Stefano Sensi colocou os visitantes em vantagem, mas o dinamarquês Andreas Cornelius e Andrea Petagna asseguraram o triunfo da equipe de Bérgamo.

Com gol do checo Jakub Jankto, a Udinese conquistou seus primeiros três pontos ao vencer o Genoa por 1 a 0, em casa. O placar foi o mesmo do triunfo do Cagliari, também como mandante, sobre o Crotone, com gol de Marco Sau.