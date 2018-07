Com primeiro gol de Lukaku, Manchester United vence segundo amistoso nos EUA

Em preparação para a temporada 2017/2018 do futebol europeu, o Manchester United conquistou a sua segunda vitória na excursão pelos Estados Unidos. No fim da noite de segunda-feira, o time inglês superou, de virada, o Real Salt Lake City por 2 a 1, no Rio Tinto Stadium, em Sandy.

O Manchester United já havia entrado em campo nos Estados Unidos no último sábado, quando goleou o Los Angeles Galaxy por 5 a 2. E o seu próximo compromisso em solo norte-americano será especial, pois o time fará clássico com o rival Manchester City na próxima quinta-feira, no NRG Stadium, em Houston, em duelo válido pela International Champions Cup, um torneio amistoso da pré-temporada.

Todos os gols da partida amistosa de segunda-feira saíram na etapa inicial. E o primeiro deles foi anotado por Luis Silva, para o Real Salt Lake City, aos 24 minutos. Mas a resposta do Manchester United foi rápida, com Henrik Mkhitaryan empatando o duelo aos 29.

Depois, aos 38 minutos, o recém-contratado Romelu Lukaku marcou o seu primeiro gol com a camisa do Manchester United, quando o time norte-americano já havia alterado toda a sua escalação inicial.

No intervalo, foi a vez de o Manchester United mudar toda a sua formação. O time inglês ainda perdeu Juan Mata por lesão e teve Antonio Valencia expulso pela arbitragem, mas conseguiu manter a vantagem no placar.

Também na noite de segunda, o Porto perdeu por 3 a 2 para o Cruz Azul nos pênaltis, após empate por 0 a 0, em partida preparatória para a próxima temporada europeia disputada na Cidade do México.