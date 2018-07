Com primeiro tempo arrasador, Sevilla goleia o Málaga e se aproxima do Real

O Sevilla contou com uma grande exibição na primeira etapa para passar com facilidade pelo Málaga, neste sábado. Foram quatro gols em 11 minutos para a equipe de Jorge Sampaoli, que fez a festa da torcida da casa ao golear o adversário por 4 a 1 e encostar no Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Sevilla a 33 pontos, na segunda colocação, quatro a menos que o Real. O Barcelona, terceiro com 31, ainda atua na rodada. O Málaga, por sua vez, faz campanha apenas mediana e está em 11.º, com 21. Quarta-feira, as equipes voltam a atenção para a Copa do Rei. O Sevilla recebe o Formentera, enquanto o Málaga joga com o Córdoba.

Neste sábado, o time da casa começou melhor, indo para cima, e abriu o placar aos 24 minutos, quando Vietto recebeu enfiada na medida de Nzonzi e teve liberdade para tirar do goleiro. Apenas três minutos depois, o mesmo Vietto ampliou, aproveitando boa jogada pela esquerda.

Os gols desestabilizaram o Málaga, e o Sevilla aproveitou para golear. Aos 33, o argentino Mercado foi lançado em profundidade e cruzou para Ben Yedder fazer o terceiro. O quarto saiu aos 35, quando Vietto virou garçom e deu passe na medida para Vitolo deixar sua marca.

No segundo tempo, o Málaga foi para cima e diminuiu aos 18 minutos. Adil Rami cometeu falta próxima à meia-lua e foi expulso. Na cobrança, Sandro Ramírez acertou o canto direito do goleiro e marcou. Mas foi só o gol de honra, porque já era tarde para uma reação.

REAL SOCIEDAD VENCE

Em outro jogo realizado neste sábado pelo Campeonato Espanhol, a Real Sociedad visitou o Granada e afundou ainda mais o adversário ao vencer por 2 a 0, com gols de Bautista e Juanmi no segundo tempo. O resultado levou a equipe à quinta posição, com 29 pontos, enquanto o Granada é o vice-lanterna, com nove.