Com primeiro tempo arrasador, West Bromwich goleia o Burnley no Inglês

Depois de cinco partidas sem vitória, o West Bromwich conseguiu seu segundo resultado positivo seguido no Campeonato Inglês nesta segunda-feira. E de forma arrasadora. No encerramento da 12.ª rodada da competição, a equipe recebeu o Burnley e contou com início arrasador para golear por 4 a 0.

O resultado afastou ainda mais o West Bromwich da zona de rebaixamento, levando a equipe a 16 pontos, agora na nona colocação. Sábado que vem, duela com o Hull City fora de casa. Já o Burnley parou nos 14 pontos, em 12.º, e terá a difícil tarefa de receber o Manchester City no sábado que vem.

O passeio do West Bromwich começou logo aos três minutos, quando James Morrison cruzou, Marney tentou cortar mas deu nos pés de Phillips, que girou sobre a marcação e fuzilou. Já aos 15, os mandantes ampliaram em lindo contra-ataque. Brunt tocou para Rondón, que fez bem o pivô e achou Morrison. O meia arrancou, aproveitou o espaço dado pela defesa e bateu colocado da meia-lua.

O West Bromwich estava impossível e fez o terceiro aos 36, em outro belo contragolpe. Morrison tocou para Phillips, que foi à linha de fundo e encontrou Fletcher para marcar. Só então os mandantes diminuíram o ritmo, mas ainda ampliaram no segundo tempo. Aos 19, após bela troca de passes pela esquerda, Nyom recebeu na área e cruzou para Rondón finalizar.