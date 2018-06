Com principais jogadores no futebol francês, Tunísia anuncia lista para Copa

O técnico da Tunísia, Nabil Maaloul, anunciou nesta segunda-feira a lista com 29 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Os destaques são os atletas que atuam no futebol francês como os atacantes Wahbi Khazri, do Rennes, e Bassem Srarfi, do Nice, e o meio-campista Elyess Skhri, do Montpellier.

A seleção tunisiana, no entanto, disputará o Mundial sem sua principal estrela. O atacante Youssef Msakni, que atua no Al-Duhail, do Catar, ficou de fora da convocação por conta de uma lesão no ligamento do joelho sofrida no último mês. Outra ausência foi o atacante Taha Yassine, no EST, da Tunísia.

O primeiro teste dos convocados será no amistoso contra Portugal, dia 28, em Braga. Na sequência enfrentará a Turquia, na Suíça, quatro dias mais tarde. O último teste antes da Copa será contra a Espanha, em 8 de junho.

A Tunísia está no Grupo G da Copa do Mundo e estreia na competição dia 18 de junho contra a Inglaterra, em Volgogrado. Completam a chave a Bélgica e o Panamá. Será o quinto Mundial da seleção africana. A Tunísia não disputava o torneio há 12 anos. A última participação foi em 2006, na Alemanha. Anteriormente, jogou em 1978, 1998 e 2002.

Confira a lista de convocados da Tunísia:

Goleiros - Mathlouthi Aymen (Al Batin), Ben Cherifia Moez (EST), Ben Mustapha Farouk (Al Shabab), Moez Hassen (Chateauroux).

Defensores - Hamdi Nagguez (Azzamalek), Dylan Bronn (La Gontoise), Rami Bedoui (EST), Yohan Ben Olouane (Leicester), Siyam Ben Youssef (Kacempacha), Yessine Meriah (CSS), Bilel Mohsni (Dende United), Khalil Chammam (EST), Oussama Haddai (Dijon), Ali Maaloul (Ahly).

Meio-campistas - Elyess Skhiri (Montpelier), Mohamed Amine (Al Ahly); Ghaylene Chalali (EST), Karim laaribi (Chezena), Ferjani Sassi (Annasr), Ahmed Khlil (CA), Seifeddine Khaoui (Troyes), Mohamed Wael (Tours).