Com príncipe William, Inglaterra faz tributo à França antes de duelo

Rivais históricos, Inglaterra e França poucas vezes estiveram tão unidos. Nesta terça-feira, a ''marselhesa'', como é chamado o hino francês, foi cantada em plenos pulmões pela torcida inglesa como parte da bonita homenagem feita em Wembley antes do amistoso entre as duas seleções de futebol.

Na sexta-feira, um dos ataques terroristas em Paris foi contra o Stade de France, onde a França jogava amistoso contra a Alemanha. De dentro do estádio pôde-se ouvir os estouros dos homens bomba, mas o jogo não foi paralisado. Só depois do apito final é que informou-se o ocorrido, com o gramado sendo liberado para que os torcedores não entrassem em pânico.

Os terroristas não chegaram a entrar no Stade de France e por isso o dano causado pelo ataque foi muito inferior ao potencial. Morreram os três homens-bomba e um torcedor. Os outros ataques reivindicados pelo Estados Islâmico, entretanto, causaram 129 mortes.

Por suspeitas de bombas, outros dois amistosos importantes previstos para esta terça-feira foram cancelados. O anúncio de que Bélgica x Espanha, em Bruxelas, não seria realizado, aconteceu já na noite de segunda. Na capital belga estaria o suspeito de ser o mentor dos atentados.

Já nesta terça-feira, pouco antes de Alemanha x Holanda, em Hannover, o estádio foi evacuado. Ainda não há informações claras sobre o motivo do cancelamento da partida.

O jogo de Wembley, entretanto, foi mantido. À pedido da torcida inglesa, a Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês) passou a letra do hino francês nos telões de estádio, para que pudessem ser cantados pelos ingleses. Também um mosaico com a bandeira da França foi montado atrás de um dos gols.

O príncipe William, segundo do linha sucessória da rainha Elizabeth II, entrou em campo antes da partida com uma coroa de flores, em memória às pessoas mortas no atentado. Também o primeiro-ministro britânico, David Cameron, fez o mesmo.

Após a execução dos hinos, os jogadores se reuniram ao redor do círculo central, intercalados entre franceses e ingleses, e respeitaram um minuto de silencio. Um dos mais emocionados era o francês Lassana Diarra, que perdeu uma prima nos atentados.

Pelo Twitter, a Federação Francesa agradeceu "à FA, à Inglaterra e o povo da Inglaterra", ajudando a promover a hashtag #NousSommesUnis (nós somos unidos), também publicada pelo perfil da seleção inglesa.