Com problema de saúde, Rubens Lopes se licencia da presidência da FERJ O presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ), Rubens Lopes, teve de se licenciar do cargo em razão de um pneumonia. Por isso, não pôde participar, na tarde desta quinta-feira, do Conselho Arbitral do Campeonato Carioca, que vai definir os preços dos ingressos para os jogos da competição.