Com problema muscular, D'Alessandro desfalca o Inter contra o Paraná

O meia D'Alessandro deixou o treino deste sábado com um desconforto na coxa esquerda e desfalcará o Internacional no duelo contra o Paraná, domingo, às 11h, no estádio Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O argentino vinha na reserva da equipe nos últimos jogos. Na última segunda-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense no Maracanã, ele entrou no segundo tempo da partida no lugar de Nico López, que teve uma indisposição no intervalo.

Durante a semana, D'Alessandro chegou a ser poupado das atividades por causa do desgaste muscular. Neste sábado, ele realizou apenas treinos físicos e reclamou novamente do problema. A novidade em campo foi a presença de Guerrero, que realizou o primeiro trabalho junto com o restante do elenco.

O atacante peruano, apesar de estar regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, ainda não estreará neste domingo. Ele recentemente se recuperou de um problema muscular sofrido no período que estava no Flamengo e aprimora a parte física.

O Internacional vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e ocupa a terceira colocação na tabela, com 35 pontos, três a menos do que o líder São Paulo. A tendência é que o técnico Odair Hellmann mande o time a campo com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Emerson Santos e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Jonatan Alvez.