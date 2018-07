Com problema na coxa, Edenilson é dúvida no Inter para encarar o Corinthians

O elenco do Internacional se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar a preparação visando o duelo da Copa do Brasil com o Corinthians. E o clima é de incerteza em relação à escalação para o duelo de quarta, no Itaquerão, principalmente por conta da dúvida sobre a presença do volante Edenilson em campo.

Edenilson acusou um incômodo na coxa direita ainda no aquecimento da partida contra o Caxias, sábado, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, e desfalcou o Inter na vitória por 1 a 0. Nesta segunda, ele se reapresentou ainda sentindo dores, o que o tornou dúvida para a partida de quarta.

Até por esta incerteza, o técnico Antônio Carlos Zago aproveitou para fechar a maior parte do treino desta segunda-feira à imprensa e criar mistério em relação à escalação para enfrentar o Corinthians. O desfalque certo é o lateral Carlinhos, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, cresce a possibilidade de o chileno Felipe Gutiérrez fazer sua primeira partida como titular do Inter. Fora da lista de inscritos no Gaúcho, ele pode ocupar a vaga de Carlinhos, com Uendel voltando para a lateral, sua posição de origem, ou ser escalado justamente no lugar de Edenilson, caso o desfalque seja confirmado.