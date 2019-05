Com problema no joelho, Borja desfalca o Palmeiras contra o CSA

O atacante colombiano Miguel Borja será desfalque do Palmeiras na partida contra o CSA, nesta quarta-feira, em Maceió, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, o jogador sofreu uma pancada no joelho durante o treino desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e por isso ficou fora da lista de relacionados para a partida, válida pela segunda rodada.

Borja não atua pelo Palmeiras desde 23 de março, quando participou da partida contra o Novorizontino, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, fora de casa. Depois disso o colombiano não foi escalado por opção técnica do treinador Luiz Felipe Scolari, que deu sequência para Deyverson virar titular do time.

O Palmeiras viajou para Maceió sem parte dos titulares. Jogadores como Gustavo Scarpa, Dudu, Gómez e Weverton ganharam descanso e não foram relacionados. No entanto, Felipão convocou jogadores que ainda não estrearam na temporada, como o lateral Fabiano, o meia Guerra o volante Matheus Fernandes. Todos devem ficar no banco de reservas durante a partida.

O time encerra a preparação para o jogo em Maceió com um treino na tarde desta terça-feira no CT do Santa Rita. A partida contra o CSA será às 16h de quarta-feira, com transmissão apenas por emissoras de rádio já que não há contrato com nenhum canal de TV para exibição da partida.