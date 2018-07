Com problema no joelho, Özil vira dúvida na Alemanha O meia Mesut Özil se tornou dúvida da seleção alemã para os dois próximos confrontos que os atuais campeões mundiais farão diante de Polônia, em Varsóvia, no próximo sábado, e Irlanda, na terça-feira, em Gelsenkirchen, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. A Federação Alemã de Futebol confirmou que o jogador do Arsenal está com um "problema" no joelho esquerdo e viajou nesta quarta-feira a Munique para ser submetido a exames.