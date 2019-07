Com problema no tornozelo, Borja vira dúvida no Palmeiras para o dérbi

O atacante colombiano Miguel Borja, do Palmeiras, pode ficar fora do clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O departamento médico do clube realizou exames no jogador e detectou um entorse no tornozelo esquerdo sofrido na vitória da última terça-feira sobre o Godoy Cruz, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque. O tempo de recuperação não foi divulgado.

O jogador sentiu o problema ainda no primeiro tempo, ao se machucar sozinho enquanto tentava dominar uma bola. Apesar disso, Borja continuou no jogo e ainda marcou um gol no segundo tempo na vitória por 4 a 0 sobre a equipe argentina. O resultado garantiu a passagem do Palmeiras para as quartas de final da competição. O adversário será ou Grêmio ou Libertad, do Paraguai.

Borja deixou o estádio com uma bota ortopédica. Nesta quarta-feira, em publicação nas redes sociais, o atacante tirou uma foto em que continuava a utilizar o acessório. O departamento médico do Palmeiras já iniciou o tratamento da lesão, porém o mais provável é que o técnico Luiz Felipe Scolari tenha de escalar uma outra opção para o clássico na Arena Corinthians.

1⃣2⃣3⃣4⃣! Por dentro do @AllianzParque! Veiga, Borja, Scarpa, Dudu, a torcida e as reações a cada gol da goleada do @Palmeiras, classificado para as quartas da #Libertadores! pic.twitter.com/RG5Adgkome — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 31, 2019

Como possíveis substitutos, o Palmeiras tem no elenco Deyverson e Arthur Cabral. Os recém-contratados Henrique Dourado e Luiz Adriano aguardam a regularização da documentação para poderem estrear. Dourado está em recondicionamento físico após sofrer uma fratura em março, na China, e só deve ter condições de entrar em campo depois de mais algumas semanas.