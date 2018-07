Com problema no tornozelo, Pará vira dúvida no Grêmio

PORTO ALEGRE - O técnico Renato Gaúcho pode ganhar um desfalque para armar o Grêmio diante do Vitória neste sábado, no Barradão, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Pará deixou o duelo diante do Santos, na última quarta, com um problema no tornozelo direito e virou dúvida para a partida do fim de semana.

Pará sofreu uma pancada no duelo com o Santos, que gerou um inchaço no local da lesão. Ele precisará ser reavaliado já em Salvador para saber se terá condições de enfrentar o Vitória. Caso não passe no teste, o jogador provavelmente será substituído por Moisés. O volante Ramiro é a outra opção.

Nesta sexta-feira, Renato Gaúcho comandará a última atividade do Grêmio antes da partida de sábado. O time gaúcho vem de empate contra o Santos, mas segue entre os primeiros colocados na tabela do Brasileirão, em terceiro, com 38 pontos, 11 atrás do líder Cruzeiro.