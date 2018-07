Com problema renal, Villa vira dúvida no Barcelona

Sem dar detalhes sobre o procedimento, o Barcelona disse apenas que o atacante de 31 anos virou dúvida para a partida contra o Granada, no sábado, em rodada do Campeonato Espanhol. Dependendo do tamanho da pedra constatada em exames, o tratamento pode incluir até cirurgia para remoção do cálculo renal, conhecido por causar dores agudas no paciente.

A eventual ausência de Villa no fim de semana não deve preocupar o técnico Tito Vilanova. O time lidera o Espanhol com vantagem de 12 pontos sobre o Atlético de Madrid, segundo colocado na tabela. O rival Real Madrid ocupa a terceira posição, com 16 pontos de desvantagem.

O atacante vem ganhando poucas chances no time desde que se recuperou de uma fratura no perna, sofrida em dezembro de 2011. Villa ainda busca sua melhor forma física e técnica desde as últimas semanas do ano passado.