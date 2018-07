Com problemas, Carille faz testes e deve promover mudanças no Corinthians

O técnico Fábio Carille terá que mudar o Corinthians para encarar o Santa Cruz nesta quarta-feira, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. Com uma semana para trabalhar a equipe, foram muitos os testes realizados pelo interino na atividade desta segunda.

Uma das mudanças está praticamente confirmada. O zagueiro Yago, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda diante do Atlético-MG na semana passada, seguiu com seu tratamento nesta segunda-feira e não deve ter condições de jogo. Com isso, o jovem Pedro Henrique, de 21 anos, vai compor a dupla de zaga com Balbuena.

"A gente já demonstrou entrosamento no jogo contra o Atlético-MG, que passamos sem tomar gol. Joguei cinco jogos com ele no turno passado, e fizemos grandes cinco jogos. Não preocupa, não, essa falta de entrosamento. Até porque estou voltando agora, mas já mostramos no último jogo que estamos entrosados", disse o jogador.

Nesta segunda-feira, no entanto, Carille esboçou outras mudanças na escalação. O centroavante Gustavo ficou fora do treino graças a um desconforto muscular. Em seu lugar, foram testados Guilherme e, depois, Lucca. Na lateral esquerda, Uendel pode retomar a titularidade, na vaga de Guilherme Arana, enquanto no meio de campo Williams foi testado no lugar de Camacho.

Mesmo sem a garantia da titularidade, Camacho falou sobre o Santa Cruz após o treino. "O time deles é perigoso, ataca para caramba, e com a torcida deles lá, eles acabam se empolgando. Cuiabá acaba ficando um campo neutro. Quem botar a bola no chão, quiser mais a vitória, vai ganhar."