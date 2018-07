Com problemas de alcoolismo, Gascoigne vai para UTI O ex-jogador Gary Mabbutt, do Tottenham, confirmou neste domingo que Paul Gascoigne, seu amigo íntimo, foi internado na unidade de terapia intensiva de um hospital dos Estados Unidos após ter um revés na sua luta para vencer o alcoolismo. Nesta semana, o ex-jogador foi para a cidade de Tucson, no Arizona, com a intenção de realizar tratamento contra a sua dependência de álcool.