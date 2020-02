Com problemas de lesão no ataque, Barcelona contrata dinamarquês

Com seguidos problemas em seu ataque, o Barcelona foi ao mercado e oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, de 28 anos. O clube desembolsou 18 milhões de euros (cerca de R$ 84,7 milhões) para bancar a cláusula de rescisão contratual do jogador, que pertencia ao Leganés.

O reforço assinou contrato com o Barça até junho de 2024, com multa de 300 milhões de euros em sua cláusula de rescisão. O clube só conseguiu fazer a aquisição fora da janela de transferências porque obteve permissão junto à liga que organiza o Campeonato Espanhol. O Barça citou as recentes lesões em seu ataque para conseguir o aval da entidade.

Nas últimas semanas, o time perdeu o uruguaio Luis Suárez e o francês Ousmane Dembélé por motivos de contusão. O primeiro só deve voltar ao fim na reta final da temporada europeia, enquanto o jogador da França já está descartado da equipe nesta temporada.

Braithwaite só defenderá o Barça no Campeonato Espanhol. Ele não poderá ser inscrito na Liga dos Campeões - e o time catalão foi eliminado na Copa do Rei. O dinamarquês defendia o Leganés desde a temporada 2018-2019. Na ocasião, ajudou a modesta equipe a evitar o rebaixamento no Espanhol. No atual campeonato, tem oito gols em 27 partidas.

Antes de jogar pelo Leganés, ele teve passagens por Middlesbrough (Inglaterra), Bordeaux e Toulouse (França). O atacante também defende a seleção da Dinamarca, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.