Com problemas extracampo, Dátolo é liberado e desfalca o Atlético-MG em Campinas

Com problemas extracampo, o meia Jesús Dátolo foi liberado pela comissão técnica do Atlético Mineiro e vai desfalcar o time no duelo deste sábado com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, tanto que nem foi incluído pelo técnico Marcelo Oliveira na lista de relacionados.

Dátolo se tornou alvo de uma investigação da Polícia Federal após dois amigos serem detidos no Aeroporto do Galeão, no Rio, com R$ 150 mil. A ação pode ser tipificada como evasão de divisas, pois o valor não havia sido declarado. Em nota oficial, o argentino reconheceu ser o detentor do dinheiro que estava em posse dos seus amigos.

"Na noite de ontem (quarta-feira), no aeroporto do Rio de Janeiro, houve um mal-entendido com dois amigos de infância, que me prestam diversos tipos de serviço. Venho a público informar que a origem do dinheiro é lícita, proveniente do meu salário, e que os devidos esclarecimentos serão dados às autoridades competentes", afirmou Dátolo.

Diante do imbróglio, a comissão técnica do Atlético-MG optou por não relacionar Dátolo para o confronto com a Ponte Preta. E apesar de ser reserva, o argentino foi aproveitado por Marcelo nas últimas três partidas do time.

Se não terá Dátolo, Marcelo ganhou nova opção para o setor ofensivo, pois o meia-atacante Maicosuel está recuperado de lesão e foi relacionado para o duelo com a Ponte Preta. O treinador, porém, não poderá utilizar o zagueiro equatoriano Erazo, que sofreu um corte profundo no supercílio no início do duelo com o Juventude, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Com 49 pontos, o Atlético-MG ocupa o terceiro lugar no Brasileirão e precisa vencer no Moisés Lucarelli para seguir na luta pelo título nacional com os líderes Palmeiras e Flamengo.

Confira a lista de jogadores relacionados por Marcelo Oliveira para o duelo com a Ponte Preta:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais : Carlos César, Fábio Santos, Patric e Leonan.

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Edcarlos e Ronaldo.

Meio-campistas: Rafael Carioca, Lucas Cândido, Leandro Donizete, Junior Urso, Romulo Otero, Cazares e Maicosuel.

Atacantes: Robinho, Fred, Lucas Pratto, Clayton e Hyuri.