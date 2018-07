Com problemas financeiros, Fluminense dispensa Cavalieri, Henrique e mais seis

Com graves problemas financeiros, o Fluminense adotou nesta quinta-feira uma medida drástica. A diretoria do clube carioca anunciou que iniciou negociações para rescindir os contratos de oito jogadores do seu elenco, entre eles o goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Henrique.

A relação de jogadores dispensados também conta com o lateral-direito Wellington Silva, além de Arthur, Higor Leite, Maranhão, Marquinho e Robert. "O clube agradece aos atletas pela dedicação e o empenho enquanto vestiram a camisa tricolor e os deseja sorte na sequência de suas carreiras", anunciou o Fluminense através de um comunicado oficial.

O Fluminense justificou que a ação se dá para reduzir a folha salarial do elenco do time carioca, se adaptando aos cortes no orçamento, sendo necessária para manter as contas em dia no próximo ano.

"O Fluminense está trabalhando para ter um grupo de jogadores que permita formar uma equipe competitiva em 2018, e que caiba no seu orçamento, dentro da atual conjuntura. Não queremos repetir os erros das contratações de 2015 e 2016. É uma mudança pontual que visa reduzir a folha salarial", explicou Marcus Vinícius Freire, diretor executivo geral do clube.

As saídas de Henrique e Diego Cavalieri são as que mais chamam a atenção. Afinal, o zagueiro era titular absoluto com o técnico Abel Braga, além de ter fechado a temporada 2017 como capitão. O goleiro, por sua vez, chegou ao Fluminense em 2011, sendo figura importante do time e peça decisiva na conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2012.

Os problemas financeiros foram uma das marcas do Fluminense em 2017, com atrasos salariais e a saída de vários jogadores durante a temporada. Isso colocou em dúvida a permanência do técnico Abel Braga, que acabou acertando a sua permanência para 2018.

Com a decisão da diretoria, os oito jogadores agora vão buscar novos clubes e não precisarão se apresentar em 3 de janeiro, quando o elenco iniciará a preparação para a temporada 2018.